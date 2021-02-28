Первый грузовой Boeing S7 весом более 20 тонн сел в Новосибирске

Posted 28 февраля 2021, 06:06
Published 28 февраля 2021, 06:06
Modified 5 августа 2022, 12:27
Updated 5 августа 2022, 12:27
Первый грузовой Boeing авикомпании S7 Airlines приземлился минувшей ночью в новосибирской аэропорту Толмачево.
Новое направление своей деятельности авиакомпания анонсировала в группе «Аэропорт глазами наземных служб». Boeing 737-800BCF будет использоваться для перевозки багажа, которые не поместился в грузовой отсек пассажирского самолета. Речь в первую очередь идет о среднемагистральных маршрутах до 3 750 км.
Ответственность за грузовые перевозки взяла на себя S7 Cargo, генеральный агент по продаже грузовых перевозок в S7.