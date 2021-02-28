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Posted 28 февраля 2021, 06:06

Published 28 февраля 2021, 06:06

Modified 5 августа 2022, 12:27

Updated 5 августа 2022, 12:27

Первый грузовой Boeing S7 весом более 20 тонн сел в Новосибирске

28 февраля 2021, 06:06
Вес самолета - более 20 тонн.

Первый грузовой Boeing авикомпании S7 Airlines приземлился минувшей ночью в новосибирской аэропорту Толмачево.

Новое направление своей деятельности авиакомпания анонсировала в группе «Аэропорт глазами наземных служб». Boeing 737-800BCF будет использоваться для перевозки багажа, которые не поместился в грузовой отсек пассажирского самолета. Речь в первую очередь идет о среднемагистральных маршрутах до 3 750 км.

Ответственность за грузовые перевозки взяла на себя S7 Cargo, генеральный агент по продаже грузовых перевозок в S7.

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