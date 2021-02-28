Первый грузовой Boeing S7 весом более 20 тонн сел в Новосибирске

Новое направление своей деятельности авиакомпания анонсировала в группе «Аэропорт глазами наземных служб». Boeing 737-800BCF будет использоваться для перевозки багажа, которые не поместился в грузовой отсек пассажирского самолета. Речь в первую очередь идет о среднемагистральных маршрутах до 3 750 км.