atas.info
ГлавноеВсе новости

Улицу Тульскую в Новосибирске залило кипятком

28 февраля 2021, 14:35
Вода идет из канализации уже несколько дней.

Частные дома в Кировском районе Новосибирска несколько дней заливает кипятком. Вода поднимается из канализационных люков и уже подтопила дома №415 и 417 по улице Тульской.

Местные жители пожаловались на проблему с канализацией в группе АСТ-54.

Они заявляют, что Горводоканал знает о коммунальной аварии и даже отправлял специалистов на место, но те лишь развели руками.

Между тем в диспетчерском пункте утверждают, что над устранением аварии, которая привела к затоплению домов, уже работают специалисты.

#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52