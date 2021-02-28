Улицу Тульскую в Новосибирске залило кипятком

Частные дома в Кировском районе Новосибирска несколько дней заливает кипятком. Вода поднимается из канализационных люков и уже подтопила дома №415 и 417 по улице Тульской.
Местные жители пожаловались на проблему с канализацией в группе АСТ-54.
Они заявляют, что Горводоканал знает о коммунальной аварии и даже отправлял специалистов на место, но те лишь развели руками.
Между тем в диспетчерском пункте утверждают, что над устранением аварии, которая привела к затоплению домов, уже работают специалисты.