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Из-за поломки автобусов полсотни детей не попали в школы Новосибирской области

1 марта 2021, 12:04
Перевозки возобновят после устранения поломок.

Из-за поломки автобусов в Новосибирской области сорвалась доставка более полусотни учеников в сельские школы.

О срыве в работе школьных маршрутов сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский 1 марта на оперативном совещании в правительстве. В первый день весны до учебных учреждений так и не смог добраться 51 школьник.

Министр образования Сергей Федорчук заверил, что проблема будет решена в ближайшее время. Специалисты уже установили причину поломки – неисправность стартера.

По его словам, в области ранее было зафиксировано два возгорание в школьных автобусах, но, к счастью, в момент ЧП детей в них не было.

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