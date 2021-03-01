Из-за поломки автобусов полсотни детей не попали в школы Новосибирской области

Из-за поломки автобусов в Новосибирской области сорвалась доставка более полусотни учеников в сельские школы.
О срыве в работе школьных маршрутов сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский 1 марта на оперативном совещании в правительстве. В первый день весны до учебных учреждений так и не смог добраться 51 школьник.
Министр образования Сергей Федорчук заверил, что проблема будет решена в ближайшее время. Специалисты уже установили причину поломки – неисправность стартера.
По его словам, в области ранее было зафиксировано два возгорание в школьных автобусах, но, к счастью, в момент ЧП детей в них не было.