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Конкурс «Главный котик Новосибирска – 2021» начался 1 марта

1 марта 2021, 12:22
Победителю достанется годовой запас корма и наполнителя.

Сегодня, 1 марта, начался фотоконкурс «Главный котик Новосибирска – 2021». Он стартовал во всемирный день кошек, а победителю обещают годовой запас корма и наполнителя.

Организаторы считают, что кошки красивы все - надо лишь за ними ухаживать. И все они уникальны - от ленивых лежебок до охотников и хищников. Есть и такие, кто по утрам лучше будильника справляется с задачей поднять хозяина. При этом у каждой кошки свой неповторимый характер, о котором и предлагают рассказать городу.

Принять участие в конкурсе можно с 1 марта по 21 мая. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте sib.fm/promocat и выложить фотографию своего домашнего любимца. Можно голосовать за других участников, выбирая понравившихся. Промежуточные итоги будут подводиться каждую пятницу на главной странице Сиб.фм. Победитель недели попадает в финал, а его хозяин получает приз.

Финальное голосование состоится в течение 10 дней, с 21 по 31 мая. Тогда и выберут самого яркого и красивого домашнего питомца, который получит годовой запас еды и наполнителя.

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