Конкурс «Главный котик Новосибирска – 2021» начался 1 марта

Организаторы считают, что кошки красивы все - надо лишь за ними ухаживать. И все они уникальны - от ленивых лежебок до охотников и хищников. Есть и такие, кто по утрам лучше будильника справляется с задачей поднять хозяина. При этом у каждой кошки свой неповторимый характер, о котором и предлагают рассказать городу.