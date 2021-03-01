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Летом в Новосибирске планируют отремонтировать Октябрьский мост

1 марта 2021, 13:25
На мосту будут ограничивать движение транспорта.

К капитальному ремонту Октябрьского моста в Новосибирске намерены приступить в июле.

Проект ремонта мостового сооружения подготовит московская компания «Трансстройпроект», с которой 1 марта будет заключен договор на 28 млн рублей.

От нее минтранс намерен получить к 1 июлю полный комплект документов с прохождением главгосэкспертизы. Как сообщил «Новосибирским новостям» директор Управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений Александр Мысик, власти ждут положительное заключение, чтобы не потерять строительный сезон и приступить к ремонту в текущем году.

К МЧМ по хоккею на Октябрьском мосту отремонтируют проезжую часть и тротуары, заменят лестницы и ограждения, обновят освещение.

Подрядчику необходимо разработать проект организации дорожного движения, поскольку закрывать мост на период ремонта не намерены.

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