Летом в Новосибирске планируют отремонтировать Октябрьский мост

К капитальному ремонту Октябрьского моста в Новосибирске намерены приступить в июле.
Проект ремонта мостового сооружения подготовит московская компания «Трансстройпроект», с которой 1 марта будет заключен договор на 28 млн рублей.
От нее минтранс намерен получить к 1 июлю полный комплект документов с прохождением главгосэкспертизы. Как сообщил «Новосибирским новостям» директор Управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений Александр Мысик, власти ждут положительное заключение, чтобы не потерять строительный сезон и приступить к ремонту в текущем году.
К МЧМ по хоккею на Октябрьском мосту отремонтируют проезжую часть и тротуары, заменят лестницы и ограждения, обновят освещение.
Подрядчику необходимо разработать проект организации дорожного движения, поскольку закрывать мост на период ремонта не намерены.