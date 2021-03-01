Летом в Новосибирске планируют отремонтировать Октябрьский мост

От нее минтранс намерен получить к 1 июлю полный комплект документов с прохождением главгосэкспертизы. Как сообщил «Новосибирским новостям» директор Управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений Александр Мысик, власти ждут положительное заключение, чтобы не потерять строительный сезон и приступить к ремонту в текущем году.