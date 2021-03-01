Матери с двумя детьми негде жить после пожара на Ольховской в Новосибирске

Напомним, в страшном пожаре огонь уничтожил два частных дома и унес жизни двоих маленьких детей. Следствие выявило факт неосторожного обращения с огнем в строении, где проживали погибшие дети. Дом полностью сгорел, в соседнем доме пострадал фасад, крыша тоже находиться в плохом состоянии. Пострадавшая семья не смогла добиться помощи от властей. Те советуют обращаться в частную фирму для демонтажа крыши. Из-за аварийного состояния дома сибирячка Ульяна Решетова с двумя детьми (18 и 12 лет) ютится у знакомых. Женщина не готова требовать возмещения ущерба у соседей, которые потеряли в пожаре детей.