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Матери с двумя детьми негде жить после пожара на Ольховской в Новосибирске

1 марта 2021, 08:41
В доме вот-вот обрушиться крыша.

Мать с двумя детьми после пожара на улице Ольховской в Новосибирске осталась на улице.

Напомним, в страшном пожаре огонь уничтожил два частных дома и унес жизни двоих маленьких детей. Следствие выявило факт неосторожного обращения с огнем в строении, где проживали погибшие дети. Дом полностью сгорел, в соседнем доме пострадал фасад, крыша тоже находиться в плохом состоянии. Пострадавшая семья не смогла добиться помощи от властей. Те советуют обращаться в частную фирму для демонтажа крыши. Из-за аварийного состояния дома сибирячка Ульяна Решетова с двумя детьми (18 и 12 лет) ютится у знакомых. Женщина не готова требовать возмещения ущерба у соседей, которые потеряли в пожаре детей.

Как пишет КП-Новосибирск, председатель СНТ на Ольховской считает, что в такой ситуации социальные службы могли бы и вмешаться.

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#Новости#Происшествия
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