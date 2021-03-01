Моржи завершили суточный заплыв в ледяной воде в Новосибирске

Моржи завершили суточную эстафету в Юго-Западном озере Новосибирска в 25-градусный мороз.
Мероприятие было посвящено памяти Героя Советского Союза Александра Матросова, который погиб, закрыв собой фашистскую амразуру.
Заплыв состоялся 27 февраля и собрал порядка 65 сибирских моржей (Томск, Новосибирск, Барнаул, Иркутск). Им предстояло продержаться в ледяной воде сутки. В сумме они проплыли 41750 метров. На каждого участника пришлось по четыре заплыва. Рекордное расстояние за один раз проплыл 57-летний новосибирец Марк Москвин – 1225 метров, время – 33 минуты 40 секунд.
Отметим, что температура в день заплыва опустилась до -25 градусов, отмечались порывы ветра.