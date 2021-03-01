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Новосибирский бухгалтер попалась на мошенничестве при начислении платы за ЖКУ

1 марта 2021, 12:51
Обвиняемая почила условный срок.

Бухгалтер-кассир попалась на мошенничестве при начислении платы за коммунальные услуги в Новосибирской области.

Женщина работает в МУП «Единый расчётный центр» Коченёвского района. В период с июля 2019 года по январь 2020 года она вносила в квитанции недостоверные данные о сумме оплаты за ЖКУ. Согласно им, шесть жителей села Федосиха оплачивали отопление по завышенным тарифам. Переплата составила более 41 тыс. рублей. Эти деньги женщина забрала себе.

Ее приговорили к 1,5 годам условно с испытательным сроком 1,5 года. Также она обязана сообщать о своих передвижениях в госорганы. Суд взыскал в пользу двух пострадавших от мошенничества более 13 тыс. рублей.

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#Новости#Происшествия
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