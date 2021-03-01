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Новосибирский коммунист Яковлев заявил об атаке 4000 ботов на его Instagram

1 марта 2021, 15:59
Политик связывает это с выдвижением в качестве кандидата в депутаты Госдумы.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев заявил об атаке со стороны ботов на свой аккаунт в Instagram. Он связывает это с выдвижением в качестве кандидата в депутаты Государственной думы.

- Более 4000 ботов подписались на мою страницу. Видимо для того, чтобы снизить уровень вовлеченности подписчиков моей новостной ленты! Связываю это с предстоящей избирательной кампанией по выборам в Госдуму, — заявил представитель КПРФ. Коммунист решил временно закрыть свой аккаунт. Он считает, что атака продолжается до сих пор.

Яковлев намерен идти на выборы по Барабинскому округу №138. Сейчас от него избран представитель единороссов Виктор Игнатов.

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#Новости#Политика
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