Новосибирский коммунист Яковлев заявил об атаке 4000 ботов на его Instagram

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев заявил об атаке со стороны ботов на свой аккаунт в Instagram. Он связывает это с выдвижением в качестве кандидата в депутаты Государственной думы.
- Более 4000 ботов подписались на мою страницу. Видимо для того, чтобы снизить уровень вовлеченности подписчиков моей новостной ленты! Связываю это с предстоящей избирательной кампанией по выборам в Госдуму, — заявил представитель КПРФ. Коммунист решил временно закрыть свой аккаунт. Он считает, что атака продолжается до сих пор.
Яковлев намерен идти на выборы по Барабинскому округу №138. Сейчас от него избран представитель единороссов Виктор Игнатов.