Новосибирский коммунист Яковлев заявил об атаке 4000 ботов на его Instagram

- Более 4000 ботов подписались на мою страницу. Видимо для того, чтобы снизить уровень вовлеченности подписчиков моей новостной ленты! Связываю это с предстоящей избирательной кампанией по выборам в Госдуму, — заявил представитель КПРФ. Коммунист решил временно закрыть свой аккаунт. Он считает, что атака продолжается до сих пор.