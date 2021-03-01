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Новосибирца дважды записали на вакцинацию от коронавируса в прошлое

1 марта 2021, 09:47
О своих попытках пройти вакцинацию он рассказал СМИ.

Новосибирец рассказал, как тщетно пытался записаться на вакцинацию от коронавируса, но минздрав смог предложить ему лишь прошедшее время.

Читатель НГС Алексей узнал, что вакцинация проходить лишь в прививочном кабинете районной поликлиники. Записаться через регистратуру ему не удалось, там не брали трубку. Тогда он нашел запись на сайте госуслуг. Вот только вкладка оказалась с бутафорскими кнопками, которые стали активными лишь спустя две недели. А еще через две недели ему пришло приглашение на вакцинацию от коронавируса с датой прошедшего времени. Он повторил процедуру, но госуслуги выдавали аналогичный ответ. Оказалось, что он не единственный, кто столкнулся с таким.

Ему оставался лишь один выход – выстоять огромную многочасовую очередь в поликлинике, но он не стал рисковать своим здоровьем. И с вакцинацией решил повременить.

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