Новосибирца дважды записали на вакцинацию от коронавируса в прошлое

Читатель НГС Алексей узнал, что вакцинация проходить лишь в прививочном кабинете районной поликлиники. Записаться через регистратуру ему не удалось, там не брали трубку. Тогда он нашел запись на сайте госуслуг. Вот только вкладка оказалась с бутафорскими кнопками, которые стали активными лишь спустя две недели. А еще через две недели ему пришло приглашение на вакцинацию от коронавируса с датой прошедшего времени. Он повторил процедуру, но госуслуги выдавали аналогичный ответ. Оказалось, что он не единственный, кто столкнулся с таким.