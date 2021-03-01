Стала известна программа визита Мишустина в Новосибирск

Председатель правительства России Михаил Мишустин на неделе совершит поездку в Сибирь. Об этом сообщают авторитетные Telegram-каналы, официальной информации до сих пор нет.
Сообщается, что Мишустина 2 марта ждут в Барнауле. на следующий день он посетит Горно-Алтайск. 4 марта премьер прибудет в Кызыл, а 5 марта - в Новосибирск.
Более точных деталей визита федерального политика пока нет. Известно лишь, что сопровождать Мишустина будет полпред президента в СФО Сергей Меняйло. Вероятно, в Новосибирске снова пойдет речь о зарплате ученых. На прошлой неделе в Новосибирск по этому вопросу прилетал министр науки Валерий Фальков.