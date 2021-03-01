Стала известна программа визита Мишустина в Новосибирск

Более точных деталей визита федерального политика пока нет. Известно лишь, что сопровождать Мишустина будет полпред президента в СФО Сергей Меняйло. Вероятно, в Новосибирске снова пойдет речь о зарплате ученых. На прошлой неделе в Новосибирск по этому вопросу прилетал министр науки Валерий Фальков.