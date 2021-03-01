В Новосибирске назвали вакансии с самыми низкими зарплатами

Аналитики выяснили, какие специалисты получают зарплату ниже средней в Новосибирской области.
Список низкодоходных вакансий составила служба hh.ru Сибирь. Аналитики отмечают, что большинство вакансий с низким доходом находится в следующих разделах: «административный персонал», «начало карьеры, консультирование», «туризм, гостиницы, рестораны», «спортклубы, салоны красоты».
Самый низкий доход у преподавателя ЕГЭ по математике, ему предлагают всего лишь 8 тысяч рублей. Чуть больше (10 тыс. рублей) могут получить менеджеры по продажам, флористы, разборщики автомобилей, таргетологи в Инстаграме.
Официант, бариста, налоговый консультант, помощник автомаляра и рабочий-фурнитурщик в месяц имеют доход от 15 тысяч рублей.
20 тысяч рублей готовы платить учителям начальных классов, продавцам, швеям, водителям-курьерам, бухгалтерам, сварщикам, менеджерам по туризму, smm-менеджерам, операторам колл-центра и медсестрам.
По данным hh.ru, стало меньше вакансий в области страхования, строительства и медицины и фармацевтики. Но есть спрос на кадровиков и специалистов индустрии красоты.