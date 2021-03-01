В Новосибирске назвали вакансии с самыми низкими зарплатами

Самый низкий доход у преподавателя ЕГЭ по математике, ему предлагают всего лишь 8 тысяч рублей. Чуть больше (10 тыс. рублей) могут получить менеджеры по продажам, флористы, разборщики автомобилей, таргетологи в Инстаграме.