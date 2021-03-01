В новосибирском зоопарке Кай и Герда воссоединились после двухлетней разлуки

Новосибирский зоопарк на своих страничках в соцсетях показал трогательные фото воссоединения Кая и Герды. Белые медведи давно стали любимцами публики, полюбоваться на них специально приезжают посетители со всей страны.
Пару разлучили в 2018 году, когда Герда родила близнецов Норди и Шайну. Кай участия в воспитании потомства не принимал и его поведение сочли угрожающим для малышей.
И вот Кай и Герда снова встретились после долгой разлуки. И, похоже, медведи вновь готовы к продолжению рода.
В новосибирском зоопарке у белых медведей родились четверо медвежат. Старший - Ростик - живет в китайском городе Циндао. Его сестра Шилка уехала в японский зверинец «Тэннодзи». Норди и Шайна тоже вскоре покинут дом.