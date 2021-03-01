В Новосибирской области военнослужащий осужден за ложный донос

Согласно материалам дела, в июле 2020 года солдат не успел вовремя вернуться в воинскую часть. Чтобы избежать наказания, он решил заявил в полицию на совершение в отношении него преступления. Военнослужащий заявил, что его ограбили двое неизвестных в 6:30 утра. Но после он понял свою ошибку и сознался во вранье.