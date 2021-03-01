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В Новосибирской области военнослужащий осужден за ложный донос

1 марта 2021, 15:51
Военный признался во лжи.

Военнослужащий выдумал ограбление, чтобы оправдать свое опоздание в воинскую часть в Новосибирской области.

Новосибирский гарнизонный военный суд оштрафовал его за ложный донос на 40 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, в июле 2020 года солдат не успел вовремя вернуться в воинскую часть. Чтобы избежать наказания, он решил заявил в полицию на совершение в отношении него преступления. Военнослужащий заявил, что его ограбили двое неизвестных в 6:30 утра. Но после он понял свою ошибку и сознался во вранье.

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