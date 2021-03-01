Вирусолог пообещал новосибирцам третью волну коронавируса

Новосибирский вирусолог Александр Чепурнов в беседе с корреспондентом Сиб.фм заявил, что третья волна коронавируса прибудет в Новосибирскую область уже в марте. Экс-заведующий лабораторией «Вектора» предположил, что новый всплеск пандемии накроет Сибирь одновременно с потеплением.
Как считает ученый, COVID-19 стал уже сезонным вирусом. Потепление прогнозируется уже в начале марта.
Третья волна по мнению специалистов может быть не только не слабее, но и сильнее предыдущей. Коронавирус мутирует, фиксируются все новые его штаммы. Единственным надежным способом борьбы с ним медики называют вакцинацию.