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Вирусолог пообещал новосибирцам третью волну коронавируса

1 марта 2021, 21:49
Она начнется уже в марте.

Новосибирский вирусолог Александр Чепурнов в беседе с корреспондентом Сиб.фм заявил, что третья волна коронавируса прибудет в Новосибирскую область уже в марте. Экс-заведующий лабораторией «Вектора» предположил, что новый всплеск пандемии накроет Сибирь одновременно с потеплением.

Как считает ученый, COVID-19 стал уже сезонным вирусом. Потепление прогнозируется уже в начале марта.

Третья волна по мнению специалистов может быть не только не слабее, но и сильнее предыдущей. Коронавирус мутирует, фиксируются все новые его штаммы. Единственным надежным способом борьбы с ним медики называют вакцинацию.

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