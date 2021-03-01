Жириновский осудил новосибирцев с лихорадкой денге

Ранее региональный Роспотребнадзор сообщил о случаях заболевания опасным заболеванием. Двое отдыхающих из Новосибирска вернулись после отпуска на Мальдивах с приятными впечатлениями и опасной болезнью. Распространения зараза не получила, но Жириновский высказал свое недовольство таким поведением сибиряков в своем Telegram-канале. Он назвал их чудаками, по вине которых могут заразиться сотни людей.