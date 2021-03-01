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Жириновский осудил новосибирцев с лихорадкой денге

1 марта 2021, 12:32
Жириновский просит россиян отказаться от поездок в жаркие страны.

Лидер ЛДП Владимир Жириновский осудил новосибирских туристов, заразившихся лихорадкой денге на отдыхе.

Ранее региональный Роспотребнадзор сообщил о случаях заболевания опасным заболеванием. Двое отдыхающих из Новосибирска вернулись после отпуска на Мальдивах с приятными впечатлениями и опасной болезнью. Распространения зараза не получила, но Жириновский высказал свое недовольство таким поведением сибиряков в своем Telegram-канале. Он назвал их чудаками, по вине которых могут заразиться сотни людей.

Напомним, что лидер ЛДПР также считает, что россияне не должны покупать недвижимость за границей, поскольку управление делами на расстоянии проблематично.

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