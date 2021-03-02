Девушка восстанавливает списанный самолет Ту-104 в Новосибирской области

Самолет, который восстанавливает Мария Карманова, прослужи двадцать лет. Ту-104 стал первым в мире гражданским реактивным самолетом, будучи одной из лучших разработок своего времени. Реконструкторы мечтают, что их самолет однажды снова поднимется в небо, а пока им приходится искать недостающие детали и восстанавливать любимый Ту-104.