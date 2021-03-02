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Девушка восстанавливает списанный самолет Ту-104 в Новосибирской области

3 марта 2021, 03:58
Легенда авиации установлена на территории авиационно-спортивного клуба в Бердске.

Жительница Новосибирска Мария Карманова больше 10 лет занимается восстановлением списанного самолета Ту-104, который установлен на территории авиационно-спортивного клуба в Бердске. Именно в Бердске он совершил последнюю посадку в 1978 году, а экипаж легендарного реактивного пассажирского лайнера вышел на пенсию.

Марии Кармановой помогают единомышленники. Как рассказал Первый канал, она, доктор физико-математических наук. Один из бывших пилотов подарил ей руководство по летной эксплуатации и поделился полезными контактами, которые помогли найти новые источники информации.

Реконструкция самолета шла по крупицам. Мария находила недостающее оборудование на аукционах, форумах, через знакомых, на что уходила значительная часть ее зарплаты. За 12 лей ей с другими энтузиастами удалось вернуть к прежнему виду кабину пилотов. Удалось воссоздать и часть салона.

Самолет, который восстанавливает Мария Карманова, прослужи двадцать лет. Ту-104 стал первым в мире гражданским реактивным самолетом, будучи одной из лучших разработок своего времени. Реконструкторы мечтают, что их самолет однажды снова поднимется в небо, а пока им приходится искать недостающие детали и восстанавливать любимый Ту-104.

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