Еще 115 человек заболели коронавирусом за сутки в Новосибирской области

110 пациентов выздоровели за сутки. Всего COVID-19 победили 32 995 новосибирцев. Скончались еще восемь пациентов. Сообщается о смерти мужчин в возрасте 44 и 79 лет. Также умерли две 60-летние женщины и пенсионерки в возрасте 67, 72, 74 и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 452 человека. В отделениях реанимации находится 91 человек. 16 пациентов тяжело переносят болезнь. Они подключены к аппаратам ИВЛ.