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Еще 115 человек заболели коронавирусом за сутки в Новосибирской области

2 марта 2021, 13:14
Всего в регионе выявлено уже 35 975 случаев коронавирусной инфекции.

В Новосибирской области еще 115 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки. Таковы данные оперштаба на утро 2 марта. Всего в регионе выявлено уже 35 975 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 2 031 ребенка.

110 пациентов выздоровели за сутки. Всего COVID-19 победили 32 995 новосибирцев. Скончались еще восемь пациентов. Сообщается о смерти мужчин в возрасте 44 и 79 лет. Также умерли две 60-летние женщины и пенсионерки в возрасте 67, 72, 74 и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 452 человека. В отделениях реанимации находится 91 человек. 16 пациентов тяжело переносят болезнь. Они подключены к аппаратам ИВЛ.

В Новосибирске госпитализированы 1 250 взрослый и 21 ребенок с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него. Еще 741 пациент содержится в инфекционных стационарах районов области. В Новосибирской области проведено 1 306 784 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2 252 жителя области. 101 237 новосибирец отбыли карантин и сняты с меднаблюдения.

За минувшие сутки 853 человек в регионе заболели ОРВИ. О госпитализированных с этим диагнозом не сообщается.

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