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Качество еды в столовой школы №5 проверил мэр Бердска Евгений Шестернин

3 марта 2021, 03:26
Поводом послужила жалоба родителей на якобы плохое питание.

Во вторник, 2 марта, Глава города Бердск Евгений Шестернин нагрянул с проверкой в столовую школы №5. Компанию ему составила заместитель главы администрации Жанна Шурова и директор МКУ «Управление образования и молодежной политики» Михаил Каркавин.

Поводом для проверки стала жалоба на некачественную еду. Но чиновники пришли к выводу, что питание в школе № 5 осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

- В школе организован внутренний производственный контроль за соблюдением выполнения санитарных норм и правил. При изучении меню было выявлено, что в питании отсутствует блюдо «отварной картофель», которое было на фотографии с жалобой. В меню есть блюдо «Картофель, запеченный из отварного», - парировала пресс-служба администрации Бердска все обвинения в плохой еде. Чиновники в очередной раз сослались на неназванную фотографию и рассказали, что блюдо из школьной столовой отличается внешне от того, что было на снимке с жалобой.

В столовую пригласили и родителей, которые присоединились к проверке. У них также не возникло вопросов к качеству питания. Директор школы рассказала, что ежедневно несколько родителей проверяют систему питания, и контроль будет продолжаться до тех пор, пока все родители школьников начальных классов не посетят столовую.

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