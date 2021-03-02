Качество еды в столовой школы №5 проверил мэр Бердска Евгений Шестернин

- В школе организован внутренний производственный контроль за соблюдением выполнения санитарных норм и правил. При изучении меню было выявлено, что в питании отсутствует блюдо «отварной картофель», которое было на фотографии с жалобой. В меню есть блюдо «Картофель, запеченный из отварного», - парировала пресс-служба администрации Бердска все обвинения в плохой еде. Чиновники в очередной раз сослались на неназванную фотографию и рассказали, что блюдо из школьной столовой отличается внешне от того, что было на снимке с жалобой.