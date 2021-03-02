На покупку необходимой спецтехники Новосибирску нужно 4,5 млрд рублей

Зампрокурора НСО Борис Крылов рассказал, что мэрия испытывает нехватку спецтехники, укомплектованность составляет всего 36%. Треть техники находится в неудовлетворительном состоянии. На ремонт и покупку новой спецтехники в 2021 году из бюджета города выделили 100 млн рублей, но этого не хватит, чтобы решить проблему. Требуется 4,5 млрд рублей, притом что в бюджете Новосибирска всего 50 млрд рублей.