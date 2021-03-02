На покупку необходимой спецтехники Новосибирску нужно 4,5 млрд рублей

Прокуратура заявила, что мэрии Новосибирска потребуется 4,5 млрд рублей, чтобы полностью укомплектовать автопарк снегоуборочной техникой.
Зампрокурора НСО Борис Крылов рассказал, что мэрия испытывает нехватку спецтехники, укомплектованность составляет всего 36%. Треть техники находится в неудовлетворительном состоянии. На ремонт и покупку новой спецтехники в 2021 году из бюджета города выделили 100 млн рублей, но этого не хватит, чтобы решить проблему. Требуется 4,5 млрд рублей, притом что в бюджете Новосибирска всего 50 млрд рублей.
За некачественную уборку снега мэрии постоянно приходится отчитываться перед прокуратурой. В прошлом году было выдано 41 представление на имя мэра, 17 чиновников понесли наказание. В мэрии разработали единую карту уборки дорог и требования по привлечению техники.