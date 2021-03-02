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На покупку необходимой спецтехники Новосибирску нужно 4,5 млрд рублей

2 марта 2021, 14:39
Прокуратура заявила о некачественной уборки снега с улиц.

Прокуратура заявила, что мэрии Новосибирска потребуется 4,5 млрд рублей, чтобы полностью укомплектовать автопарк снегоуборочной техникой.

Зампрокурора НСО Борис Крылов рассказал, что мэрия испытывает нехватку спецтехники, укомплектованность составляет всего 36%. Треть техники находится в неудовлетворительном состоянии. На ремонт и покупку новой спецтехники в 2021 году из бюджета города выделили 100 млн рублей, но этого не хватит, чтобы решить проблему. Требуется 4,5 млрд рублей, притом что в бюджете Новосибирска всего 50 млрд рублей.

За некачественную уборку снега мэрии постоянно приходится отчитываться перед прокуратурой. В прошлом году было выдано 41 представление на имя мэра, 17 чиновников понесли наказание. В мэрии разработали единую карту уборки дорог и требования по привлечению техники.

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