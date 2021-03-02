Новосибирские театры представят на фестивале «Золотая Маска» пять спектаклей

Пять спектаклей новосибирских театров будут номинированы на российскую национальную театральную премию «Золотая Маска», которая состоится в Москве.
Как сообщает облправительство, региональные театры намерены участвовать как в основной программе театрального фестиваля, так и в специальных программах.
В числе номинантов на соискание престижной театральной премии страны драмтеатр «Старый дом» с рок-мюзиклом «Фома» и Новосибирский музыкальный театр с постановкой «Идиот». Зрители и жюри посмотрят спектакли 9-10 марта и 7 апреля.
Вне конкурса 27 февраля театр «Понедельник выходной» показал «Зону красоты», а молодежный драмтеатр «Первый театр» - «Грибы.
Еще один новосибирский театр заявлен в спецпроекте фестиваля «Детский Weekend». На московской сцене молодежный театр «Глобус» представит спектакль «Всем, кого касается».