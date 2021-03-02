Новосибирские театры представят на фестивале «Золотая Маска» пять спектаклей

В числе номинантов на соискание престижной театральной премии страны драмтеатр «Старый дом» с рок-мюзиклом «Фома» и Новосибирский музыкальный театр с постановкой «Идиот». Зрители и жюри посмотрят спектакли 9-10 марта и 7 апреля.