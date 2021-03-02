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Новосибирские театры представят на фестивале «Золотая Маска» пять спектаклей

2 марта 2021, 11:17
В основной программе спектакль «Идиот» и рок-мюзикл «Фома».

Пять спектаклей новосибирских театров будут номинированы на российскую национальную театральную премию «Золотая Маска», которая состоится в Москве.

Как сообщает облправительство, региональные театры намерены участвовать как в основной программе театрального фестиваля, так и в специальных программах.

В числе номинантов на соискание престижной театральной премии страны драмтеатр «Старый дом» с рок-мюзиклом «Фома» и Новосибирский музыкальный театр с постановкой «Идиот». Зрители и жюри посмотрят спектакли 9-10 марта и 7 апреля.

Вне конкурса 27 февраля театр «Понедельник выходной» показал «Зону красоты», а молодежный драмтеатр «Первый театр» - «Грибы.

Еще один новосибирский театр заявлен в спецпроекте фестиваля «Детский Weekend». На московской сцене молодежный театр «Глобус» представит спектакль «Всем, кого касается».

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