Новосибирца отправили в прошлое за прививкой от коронавируса

Пока чиновники рапортуют об успешной кампании по вакцинации, новосибирцы не могут на нее записаться. Один из жителей города по имени Алексей рассказал историю, как тщетно пытался попасть на прививку. Сначала он хотел сделать это по телефону, но не мог дозвониться. Затем - через портал Госуслуг, когда такая возможность все-таки появилась.