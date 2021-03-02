Новосибирца отправили в прошлое за прививкой от коронавируса

Жители Новосибирска толпятся в очередях, чтобы сделать прививку от коронавируса. Это уже приводило к тому, что региональный Минздрав был вынужден извиняться и перекладывать ответственность на поликлинику, которая не разобралась с поставщиком вакцины.
Пока чиновники рапортуют об успешной кампании по вакцинации, новосибирцы не могут на нее записаться. Один из жителей города по имени Алексей рассказал историю, как тщетно пытался попасть на прививку. Сначала он хотел сделать это по телефону, но не мог дозвониться. Затем - через портал Госуслуг, когда такая возможность все-таки появилась.
Алексей наглядно показал, что отправил заявку вечером 11 февраля. И его записали на тот же день, только на без восьми минут два часа дня. Позднее, ближе к ночи, он еще раз попробовал записаться. И ему снова назначили прийти 11 февраля в 13:52.
Мужчина не понимает, почему подобное происходит. По его мнению, такие сбои и приводят к огромным очередям в поликлиниках, где люди рискуют заразиться, вместо того, чтобы защититься от коронавируса.