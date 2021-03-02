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Олимпийский чемпион из Новосибирска Роман Власов впервые стал отцом

2 марта 2021, 08:38
Роман выложил в соцсеть фото с супругой и сыном.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе из Новосибирска Роман Власов и чемпионка мира по фехтованию на шпагах Виолетта Колобова впервые стали родителями.

1 марта в 14:25 по московскому времени спортсменка родила мальчика весом более четыре килограммов и ростом – 55 см. Молодые родители назвали сына Львом.

Роман поделился радостной новостью со своими подписчиками. В Инстаграме он сделал пост, в котором поблагодарил свою супругу за такой бесценный подарок.

Напомним, что супруги впервые встретились на балу в Кремлевском дворце, а через год поженились.

#Новости#Общество
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