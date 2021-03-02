Первомайский сквер Новосибирска реконструируют к Молодежному Чемпионату мира - 2023

В Новосибирске работы по реконструкции Первомайского сквера планируют завершить к началу Молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года. Поэтому мэр Анатолий Локоть утвердил план реконструкции.
Как рассказала его заместитель Анна Терешкова, планируется обновить все дорожки и тропинки сквера. Также под замену пойдут инженерные коммуникации, системы освещения, парковая мебель, ограждения. Изменения коснутся и зеленого ландшафта.
- Первомайский сквер входит в гостевой маршрут объектов Международного молодежного чемпионата мира по хоккею-2023, поэтому важно его привести в порядок и восстановить его первоначальный замысел, – заявила Терешкова.
Количество скамеек и фонарей в сквере увеличат в два раза. Вокруг центрального фонтана появится веерное мощение, а клумбу сделают ниже. У второго фонтана появится широкий борт. Все торговые павильоны из сквера уберут.