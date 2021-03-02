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Первомайский сквер Новосибирска реконструируют к Молодежному Чемпионату мира - 2023

2 марта 2021, 18:48
Из него уберут все торговые павильоны.

В Новосибирске работы по реконструкции Первомайского сквера планируют завершить к началу Молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года. Поэтому мэр Анатолий Локоть утвердил план реконструкции.

Как рассказала его заместитель Анна Терешкова, планируется обновить все дорожки и тропинки сквера. Также под замену пойдут инженерные коммуникации, системы освещения, парковая мебель, ограждения. Изменения коснутся и зеленого ландшафта.

- Первомайский сквер входит в гостевой маршрут объектов Международного молодежного чемпионата мира по хоккею-2023, поэтому важно его привести в порядок и восстановить его первоначальный замысел, – заявила Терешкова.

Количество скамеек и фонарей в сквере увеличат в два раза. Вокруг центрального фонтана появится веерное мощение, а клумбу сделают ниже. У второго фонтана появится широкий борт. Все торговые павильоны из сквера уберут.

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