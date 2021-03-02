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Родителей новосибирских подростков испугали информацией о массовых самоубийствах

3 марта 2021, 02:06
Школьные чаты якобы заполнили предупреждения от педагогов быть бдительными 3 марта.

Родителей новосибирских школьников перепугали информацией о якобы возможных массовых самоубийствах подростков. О том, что в чатах появились сообщения от учителей с просьбой к родителям быть внимательными к детям 3 марта из-за призывов к массовому суициду, сообщает АиФ-Новосибирск.

Педагоги просят следить за тем, что подростки смотрят, чем интересуются. А среду 3 марта советуют вообще провести вместе, не оставляя детей одних. Особенно следует быть бдительными, если у ребенка есть подозрение на психологический дискомфорт.

По данным журналистов, призывы к массовым самоубийствам появились в популярной у подростков социальной сети Tik-Tok. При этом сама соцсеть сделала все, чтобы заблокировать такие сообщения и тех, кто их распространяет.

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#Новости#Происшествия
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