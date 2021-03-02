Родителей новосибирских подростков испугали информацией о массовых самоубийствах

Родителей новосибирских школьников перепугали информацией о якобы возможных массовых самоубийствах подростков. О том, что в чатах появились сообщения от учителей с просьбой к родителям быть внимательными к детям 3 марта из-за призывов к массовому суициду, сообщает АиФ-Новосибирск.
Педагоги просят следить за тем, что подростки смотрят, чем интересуются. А среду 3 марта советуют вообще провести вместе, не оставляя детей одних. Особенно следует быть бдительными, если у ребенка есть подозрение на психологический дискомфорт.
По данным журналистов, призывы к массовым самоубийствам появились в популярной у подростков социальной сети Tik-Tok. При этом сама соцсеть сделала все, чтобы заблокировать такие сообщения и тех, кто их распространяет.