Суд Новосибирска рассмотрит дело против похитивших человека экс-полицейских

Дело в отношении трех новосибирских экс-полицейских, которых обвиняют в похищении человека и вымогательстве, дошло до суда. Но на первое заседание не явился их адвокат, потому рассмотрение дела перенесли до 18 августа.
Напомним, А. Ларионов, А. Парфентьев и А. Ушаев, являясь сотрудниками отдела полиции №3 Заельцевского района Новосибирска, похитили человека ради 10 млн рублей. Злоумышленники вывезли его в лес и, угрожая пистолетом Макарова, потребовали деньги. Сумма впоследствии снизилась до 2,5 рублей.
Полицейских задержали сотрудники службы безопасности МВД. Им предъявлено обвинение по трем статьям – похищение человека, вымогательство и превышение должностных полномочий. За совершенное деяние они были уволены.