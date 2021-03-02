В день визита Мишустина занятия в НГУ пройдут в обычном режиме

В пятницу, 5 марта, занятия в НГУ пройдут в обычном режиме. Об этом редакции Atas.info сообщила пресс-служба Новосибирского государственного университета,
- На основании приказа ректора НГУ 5 марта все учебные занятия пройдут в очно-дистанционном /смешанном режиме, - говорится в специальном заявлении. Отмечается, что все лекционные, семинарские и практические занятия пройдут в полном объеме и очно-дистанционном /смешанном режиме согласно расписанию.
Ранее, напомним, появилась информация, что студентов НГУ переведут на дистанционное обучение из-за визита в город премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Предполагалось, что на удаленку переведут сотрудников и студентов нового корпуса НГУ.