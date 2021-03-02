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В день визита Мишустина занятия в НГУ пройдут в обычном режиме

2 марта 2021, 17:40
Университет распространил специальное заявление.

В пятницу, 5 марта, занятия в НГУ пройдут в обычном режиме. Об этом редакции Atas.info сообщила пресс-служба Новосибирского государственного университета,

- На основании приказа ректора НГУ 5 марта все учебные занятия пройдут в очно-дистанционном /смешанном режиме, - говорится в специальном заявлении. Отмечается, что все лекционные, семинарские и практические занятия пройдут в полном объеме и очно-дистанционном /смешанном режиме согласно расписанию.

Ранее, напомним, появилась информация, что студентов НГУ переведут на дистанционное обучение из-за визита в город премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Предполагалось, что на удаленку переведут сотрудников и студентов нового корпуса НГУ.

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