В день визита Мишустина занятия в НГУ пройдут в обычном режиме

- На основании приказа ректора НГУ 5 марта все учебные занятия пройдут в очно-дистанционном /смешанном режиме, - говорится в специальном заявлении. Отмечается, что все лекционные, семинарские и практические занятия пройдут в полном объеме и очно-дистанционном /смешанном режиме согласно расписанию.