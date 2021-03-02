В массовом ДТП под Новосибирском погиб один человек, еще трое пострадали

В ДТП на федеральной трассе в Новосибирской области погиб водитель, еще трое человек пострадали. Среди госпитализированных маленький ребенок.
2 марта в 9 часов утра на Чуйском тракте в Черепановском районе столкнулись три автомобиля. По данным ГУ МВД по области, водитель Honda Civic, направляясь в сторону Новосибирска, попал в ДТП, совершая обгон. В аварии также пострадали Toyota Camry и Nissan.
На месте происшествия погиб 49-летний водитель Toyota, травмы также получили еще три человека: водитель Honda и два его пассажира, в том числе ребенок.