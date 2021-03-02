В массовом ДТП под Новосибирском погиб один человек, еще трое пострадали

2 марта в 9 часов утра на Чуйском тракте в Черепановском районе столкнулись три автомобиля. По данным ГУ МВД по области, водитель Honda Civic, направляясь в сторону Новосибирска, попал в ДТП, совершая обгон. В аварии также пострадали Toyota Camry и Nissan.