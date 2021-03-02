В мэрии Новосибирска сообщили о графике работы ВИЧ-мобиля в марте

Экспресс-тестирование на ВИЧ в Новосибирске можно пройти с 1 по 15 марта. Мэрия сообщила график работы мобильной лаборатории.
Так, 1 марта тест-мобиль будет работать в Первомайском сквере, 2 марта – на пл. Калинина и ул. Дуси Ковальчук, 179/2, 3 марта – по адресу: Ильича, 6; 4 марта - в районе ТЦ «СТРИЖИ», Кубовая 103/2; 5 марта - на Гоголя, 43/1, муниципальная аптека.
6, 7 и 8 марта лаборатория не работает.
9 марта сдать тест на ВИЧ можно будет у ТРЦ «Золотая Нива», метро «Золотая Нива»; 10 и 15 марта – в районе Первомайского сквера; 11 марта – по адресу: ул. Громова 15, у супермаркета «Горожанка». 12 марта тест-мобиль будет работать на территории ТРЦ «Гранит», метро Маркса.
Принимать граждан специалисты будут с 13:00 до 19:00 с 1 по 3 марта, а также 9, 10 и 15 марта. В остальные даты лаборатория работает с 21:00 и до полуночи.
Мэрия Новосибирска сообщает, что в 2020 году число инфицированных ВИЧ сократилось на 23,4%, зарегистрировано 1950 новых случаев.