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В продаже части сквера в Новосибирске прокуратура нарушений не нашла

2 марта 2021, 18:02
Проверка пока не завершена.

К настоящему моменту прокуратура не нашла нарушений закона при продаже мэрией Новосибирска части сквера в Академгородке. Ранее вмешаться надзорное ведомство просили депутаты Заксобрания.

Проверка пока не завершена, поэтому ситуация может измениться. Напомним, 25 февраля депутаты Законодательного собрания обратились в областную прокуратуру с просьбой оценить законность скандальной сделки. Многие в Новосибирске полагают, что землю продали по заниженной стоимости и незаконно, поскольку не были проведены открытые торги.

Мэр Анатолий Локоть в ответ на критику заявлял, что гороские власти действовали строго в рамках закона. Он полагал, что проверка прокуратуры должна прекратить спекуляции на эту тему.

- Если говорить о независимой оценке земли, то продана она была по рыночной цене, соответственно, ущерба муниципальному образованию нет. Там есть еще много деталей, которые я пока озвучить не могу. Но предварительная оценка – такой порядок действий допускается законодательством. Но это абсолютно не окончательный вывод, - заявил журналистам и.о. прокурора Новосибирской области Борис Крылов.

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