В продаже части сквера в Новосибирске прокуратура нарушений не нашла

- Если говорить о независимой оценке земли, то продана она была по рыночной цене, соответственно, ущерба муниципальному образованию нет. Там есть еще много деталей, которые я пока озвучить не могу. Но предварительная оценка – такой порядок действий допускается законодательством. Но это абсолютно не окончательный вывод, - заявил журналистам и.о. прокурора Новосибирской области Борис Крылов.