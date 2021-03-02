Татарстан
В Татарстане пенсионеры прыгнули в котлован, чтобы остановить строительство вышки 5G. Как пишет inkazan.ru, жители поселка протестовали против нее стоя на морозе 5 часов. Некоторые из них уверены, что такие вышки разносят коронавирус.
Омская область
Иртышу угрожает загрязнение из-за разрушенной омской свалки. Как пишет gorod55.ru, ее разворотили ради добычи полезных ископаемых. Рабочие на спецтехнике нарушают слои гидроизоляции, в результате чего свалочные газы попадают атмосферу, а вредные вещества — в грунт. Весной отходы рискуют отравить воду.
ХМАО
В Ханты-Мансийске на остановке загорелся автобус с пассажирами, пишет muksun.fm. По предварительным данным, произошло короткое замыкание. Никто не пострадал. Когда началось задымление, пассажиры спокойно покинули транспортное средство.
Челябинская область
В Челябинске мужчина палил из пневматического оружия во дворе одного из микрорайонов. Как пишет kursdela.biz, соседи вызвали полицию, когда услышали подозрительные звуки. Ранее в этом же районе другой пьяный мужчина открыл стрельбу по участковому и задел несколько машин во дворе.
Удмуртия
В Удмуртии прокуратура проверит температурный режим в детском саду. Ведомство заинтересовалось ситуацией после публикации udm-info.ru. В статье журналисты рассказали, что детсадовцы в одной из деревень вынуждены спать при температуре в 10 градусов, а играть в комнате с температурой в 13 градусов.
Приморье
Жительница Владивостока нашла географическую ошибку в сериале “Потерянные” на НТВ, пишет vostokmedia.com. Героиня приписала Советскую гавань к Приморскому краю вместо Хабаровского.
Башкирия
В Уфе пенсионер полгода жил в квартире с трупом своего младшего брата, пишет Mkset. Разложившееся тело в одной из комнат обнаружил пасынок погибшего. Ранее мужчина отказывался открывать дверь кому-либо и ее пришлось выломать.
Оренбургская область
В оренбургской колонии заключенный стал инициатором массовой голодовки. Издание 56orb.ru пишет, что мужчину не устроили действующие правила проверок. Он также потребовал разрешить передачу предметов, которые на территории тюрьмы запрещены. Известно, что он угрожал двум другим заключенным и силой заставил их участвовать в трехдневной голодовке.
Карелия
В Карелии могут запретить продавать алкогольные напитки в праздничные дни. Как сообщает karelinform.ru, ранее был опубликован рейтинг самых пьющих регионов России, согласно которому республика расположилась на пятой строчке. Чиновники решили, что такие меры могут помочь в борьбе с алкоголизацией населения.
Ростовская область
В Ростове жители сразу нескольких улиц пожаловались на запах рыбы при включении горячей воды, пишет rostovgazeta.ru. При этом ее цвет оказался зеленым.
Тюменская область
В Тюмени выросла цена на похороны для православных. Как пишет nashgorod.ru, похоронить человека в православных традициях в летнее время будет стоить бюджету 8,1 тысяч рублей (ранее - 7,5 тысяч), а зимой — 13,6 тысяч рублей (ранее - 12,7 тысяч). Отмечается, что мусульманские похороны в регионе, наоборот, подешевели.
Волгоградская область
Под Волгоградом торговую сеть наказали за отсутствие маски у продавца. Как пишет novostivolgograda.ru, сеть заплатит 50 тыс. рублей за игнорирование продавцом санитарных правил в период пандемии. Около двух недель назад большой штраф получила посетительница «Ворошиловского торгового центра», не надевшая маску.
Свердловская область
В Свердловской области подросток погиб из-за обрушения стены на старом заводе, пишет издание tagilcity.ru. СК возбудил уголовное дело. Для расследования проводится комплекс мероприятий. Назначены экспертизы, опрашиваются свидетели, проводится осмотре места происшествия, рассказали в СК по Свердловской области.
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде женщину насмерть придавило вывеской местного магазина. Как пишет NewsNN, на козырек магазина с крыши здания упала глыба льда.
Хакасия
В Саяногорске коммерсант в сфере ЖКХ скрыл от списания по налогам более 6 млн рублей. Как сообщает newkhakasiya.online, сейчас уголовные дела соединены в одно производство, проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.
Ставропольский край
Сельскую школу на Ставрополье, находящуюся в аварийном состоянии, не могут отремонтировать пять лет. Как пишет newstracker.ru, здание было построено в 1953 году. Во время проверки несколько лет назад выяснилось, что второй этаж может рухнуть. Все эти годы занятия в школе продолжались, дети учились на первом этаже.
Ленинградская область
Роспотребнадзор категорически против отмены масочного режима в Петербурге, пишет newia.ru. В течение последних пяти дней в Петербурге количество новых коронавирусных пациентов не превышает 1000 человек в сутки. Кроме того, в городе началась кампания по вакцинации от Covid-19.
Хабаровский край
В Хабаровском крае выпустят каталог об освоении Россией дальневосточных земель. Как сообщает transsibinfo.com, проект объединит в себе информацию из ресурсов различных учреждений, полученную от предков-переселенцев. Его презентация запланирована на конец этого года.