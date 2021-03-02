В Татарстане пенсионеры прыгнули в котлован, чтобы остановить строительство вышки 5G

Сельскую школу на Ставрополье, находящуюся в аварийном состоянии, не могут отремонтировать пять лет. Как пишет newstracker.ru, здание было построено в 1953 году. Во время проверки несколько лет назад выяснилось, что второй этаж может рухнуть. Все эти годы занятия в школе продолжались, дети учились на первом этаже.