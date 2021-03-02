Зарплаты медработников проверит новосибирская прокуратура

Поводом для проверки стало то, что на одном из совещаний с участием представителей профсоюза медиков выяснилось: в медучреждениях области не организуется так называемая оценка биологического фактора, то есть ранжирование с точки зрения опасности тех биоматериалов, с которыми работают врачи. А от этого зависит зарплата. Как рассказал исполняющий обязанности прокурора области Борис Крылов, всем устанавливается третий класс, не повышенный, а значит идет занижение оплаты труда.