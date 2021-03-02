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Зарплаты медработников проверит новосибирская прокуратура

3 марта 2021, 03:41
Надзорное ведомство проверит правильность начислений при работе с опасными биоматериалами.

В Новосибирской области прокуратура организовала проверки начисления зарплат медицинским работникам. Во всех медицинских учреждениях региона до 20 апреля изучат зарплаты сотрудников, работающих с опасными биоматериалами.

В надзорном ведомстве дадут оценку тому, насколько правомерно начисляют выплаты врачам, работающим с биологически опасными материалами. Особое внимание прокуратура обращает на публикации в СМИ, поскольку журналисты часто первыми рассказывают о проблеме.

Поводом для проверки стало то, что на одном из совещаний с участием представителей профсоюза медиков выяснилось: в медучреждениях области не организуется так называемая оценка биологического фактора, то есть ранжирование с точки зрения опасности тех биоматериалов, с которыми работают врачи. А от этого зависит зарплата. Как рассказал исполняющий обязанности прокурора области Борис Крылов, всем устанавливается третий класс, не повышенный, а значит идет занижение оплаты труда.

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