atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта 2021, 16:20

Published 3 марта 2021, 16:20

Modified 15 сентября 2022, 22:06

Updated 15 сентября 2022, 22:06

Балетную труппу Новосибирского театра оперы и балета возглавил Фарух Рузиматов

3 марта 2021, 16:20
Он является лауреатом театральных премий «Золотая маска» и «Золотой софит».

У балетной труппы Новосибирского театра оперы и балета появился новый руководитель. Им стал лауреат театральных премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Фарух Рузиматов.

Сегодня, 3 марта, худрук театра Владимир Кехман представил нового сотрудника коллективу. Фарух Рузиматов с 1981 по 2007 год выступал на сцене Мариинского театра. В начале 1990-х он являлся приглашенным артистом у American Ballet Theatre. С 2007 года Фарух Рузиматов занимается руководством трупп. Сначала он работал в Михайловском театре, позднее - в Ростовском государственном музыкальном театре.

О Рузиматове отзываются как о танцовщике, который очень тонко чувствует классический балет и обладает особым чувством стиля. С Новосибирском его связывает уже состоявшаяся в 2016 году постановка балета «Корсар» в редакции Рузиматова.

Материалы по теме
НОВАТ ищет подрядчика на ремонт здания за 382 миллионаНОВАТ приостановил контракт с грузинской примой-балериной
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика