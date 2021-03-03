Балетную труппу Новосибирского театра оперы и балета возглавил Фарух Рузиматов

Сегодня, 3 марта, худрук театра Владимир Кехман представил нового сотрудника коллективу. Фарух Рузиматов с 1981 по 2007 год выступал на сцене Мариинского театра. В начале 1990-х он являлся приглашенным артистом у American Ballet Theatre. С 2007 года Фарух Рузиматов занимается руководством трупп. Сначала он работал в Михайловском театре, позднее - в Ростовском государственном музыкальном театре.