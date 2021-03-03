Балетную труппу Новосибирского театра оперы и балета возглавил Фарух Рузиматов

У балетной труппы Новосибирского театра оперы и балета появился новый руководитель. Им стал лауреат театральных премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Фарух Рузиматов.
Сегодня, 3 марта, худрук театра Владимир Кехман представил нового сотрудника коллективу. Фарух Рузиматов с 1981 по 2007 год выступал на сцене Мариинского театра. В начале 1990-х он являлся приглашенным артистом у American Ballet Theatre. С 2007 года Фарух Рузиматов занимается руководством трупп. Сначала он работал в Михайловском театре, позднее - в Ростовском государственном музыкальном театре.
О Рузиматове отзываются как о танцовщике, который очень тонко чувствует классический балет и обладает особым чувством стиля. С Новосибирском его связывает уже состоявшаяся в 2016 году постановка балета «Корсар» в редакции Рузиматова.