Два огромных алабая загрызли домашнюю собаку в поселке под Бердском

В поселке Агролес под Бердском два огромных алабая напали на домашнюю собаку Жулю и загрызли ее до смерти. Об этом изданию Курьер рассказала хозяйка собаки, взятой 10 лет назад из приюта.
Как рассказали журналисты, жители улиц Линейной, Железнодорожной и Луговой поселка живут в страхе не первый год. Их пугают два больших туркменских белых алабая. Особенно страшно людям за детей, потому что собаки, по словам очевидцев, ведут себя непредсказуемо.
- 2 марта переходя железнодорожные пути к дому, ко мне подскочили два огромных белых волкодава. Один начал рьяно обнюхивать одежду, настойчиво зарываясь носом в куртку и сумки. Душа "ушла в пятки", дыхание перехватило. Что делать, как спасаться? Пришлось медленно продвигаться к дому, чтобы не вызвать агрессию псов, что у них на уме никому не известно, - рассказала владелица погибшей собаки.
Когда женщина подошла к дому, ее встречала Жуля. Алабаи набросились на нее. Соседи подняли шум, попытались отпугнуть крупных собак. Приехавшие хозяева животных якобы даже не извинились.