Два огромных алабая загрызли домашнюю собаку в поселке под Бердском

- 2 марта переходя железнодорожные пути к дому, ко мне подскочили два огромных белых волкодава. Один начал рьяно обнюхивать одежду, настойчиво зарываясь носом в куртку и сумки. Душа "ушла в пятки", дыхание перехватило. Что делать, как спасаться? Пришлось медленно продвигаться к дому, чтобы не вызвать агрессию псов, что у них на уме никому не известно, - рассказала владелица погибшей собаки.