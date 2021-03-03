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Два огромных алабая загрызли домашнюю собаку в поселке под Бердском

3 марта 2021, 18:23
Люди живут в страхе перед животными, которые ходят без привязи.

В поселке Агролес под Бердском два огромных алабая напали на домашнюю собаку Жулю и загрызли ее до смерти. Об этом изданию Курьер рассказала хозяйка собаки, взятой 10 лет назад из приюта.

Как рассказали журналисты, жители улиц Линейной, Железнодорожной и Луговой поселка живут в страхе не первый год. Их пугают два больших туркменских белых алабая. Особенно страшно людям за детей, потому что собаки, по словам очевидцев, ведут себя непредсказуемо.

- 2 марта переходя железнодорожные пути к дому, ко мне подскочили два огромных белых волкодава. Один начал рьяно обнюхивать одежду, настойчиво зарываясь носом в куртку и сумки. Душа "ушла в пятки", дыхание перехватило. Что делать, как спасаться? Пришлось медленно продвигаться к дому, чтобы не вызвать агрессию псов, что у них на уме никому не известно, - рассказала владелица погибшей собаки.

Когда женщина подошла к дому, ее встречала Жуля. Алабаи набросились на нее. Соседи подняли шум, попытались отпугнуть крупных собак. Приехавшие хозяева животных якобы даже не извинились.

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#Новости#Происшествия
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