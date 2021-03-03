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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прибыл в Новосибирск 3 марта

3 марта 2021, 11:32
Министр прибыл с проверкой мероприятий по вакцинации населения.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыл в Новосибирск 3 марта для проверки пунктов вакцинации от коронавируса.

Глава Минздрава в рамках рабочего визита посетит несколько объектов здравоохранения. В их числе госпиталь ветеранов войн №3 и пункт вакцинации от Covid-19.

Мурашко собирается проверить работу регистратуры и прививочного кабинета. В частности, его интересует процедура предварительной записи на вакцинацию населения.

Напомним, в области мероприятия по вакцинации проходят в 70 медучреждениях. Тысячи людей уже поставили прививку от коронавируса.

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