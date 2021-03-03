К приезду Мишустина на Октябрьском мосту Новосибирска зажгли фонари

Сегодня, 3 марта, новосибирские автомобилисты обратили внимание, что в районе метро «Речной вокзал» работали уличные фонари. Их включили на Октябрьском мосту, а также на улице Большевистской.
О необычном наблюдении рассказало издание НДН.инфо. Приславший фотографии водитель возмутился и предположил, сто фонари включили, готовясь к приезду Михаила Мишустина.
В Горсвете объяснили, что проводятся работы по замене ламп в фонарях. Поэтому освещение включили, чтобы узнать, где требуется работа. То же самое уже сделали на Димитровском мосту.