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К приезду Мишустина на Октябрьском мосту Новосибирска зажгли фонари

3 марта 2021, 21:28
В городе меняют лампочки в уличных светильниках.

Сегодня, 3 марта, новосибирские автомобилисты обратили внимание, что в районе метро «Речной вокзал» работали уличные фонари. Их включили на Октябрьском мосту, а также на улице Большевистской.

О необычном наблюдении рассказало издание НДН.инфо. Приславший фотографии водитель возмутился и предположил, сто фонари включили, готовясь к приезду Михаила Мишустина.

В Горсвете объяснили, что проводятся работы по замене ламп в фонарях. Поэтому освещение включили, чтобы узнать, где требуется работа. То же самое уже сделали на Димитровском мосту.

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