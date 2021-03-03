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Новосибирский производитель NEPIVO оштрафован за обман покупателей

3 марта 2021, 12:53
Выпущенная продукция будет уничтожена.

Новосибирское ООО «Бавария» было оштрафовано на 100 тысяч рублей и лишилось крупной партии продукции за нарушение технологии производства.

В рамках административного расследования Сибирское МТУ Росалкогольрегулирования выявило, что компания использовала в производстве напитков под брендом NEPIVO вместо пива солодовый экстракт. Это является нарушением ГОСТа и техрегламента.

Продукция NEPIVO была выпущена в период с 1 июля 2019 года по 4 сентября 2020 года в количестве 22,5 тыс. Компания предлагала потребителю напитки со вкусом лимона, клубники, вишни т.д. Эксперты изучили технологические карты и не нашли в составе напитков солода или пива, вместо них использовался концентрат солодовый, а также различного рода красители, что является нарушением стандартов качества.

Арбитражный суд признал, что продукция новосибирского производителя не соответствует стандартам и является опасной для употребления. Решением суда напитки будут изъяты и утилизированы. Кроме того, компанию обязали выплатить штраф в 100 тысяч рублей.

#Новости#Происшествия
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