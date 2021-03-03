Новосибирский производитель NEPIVO оштрафован за обман покупателей

Продукция NEPIVO была выпущена в период с 1 июля 2019 года по 4 сентября 2020 года в количестве 22,5 тыс. Компания предлагала потребителю напитки со вкусом лимона, клубники, вишни т.д. Эксперты изучили технологические карты и не нашли в составе напитков солода или пива, вместо них использовался концентрат солодовый, а также различного рода красители, что является нарушением стандартов качества.