Новосибирский участковый подменил изъятый героин на порошок

Следствие установило, что старший участковый отдела полиции №4 «Калининский» в ходе рассмотрения дела об обнаружении наркотиков в машине у местного жителя вернул подозреваемому вместе с изъятыми вещами пакет с героином. Чтобы сокрыть свои действия от следствия он приобщил к делу пакет с порошкообразным веществом и губкой. После составил рапорт об обнаружении признаков преступления о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков, без цели сбыта.