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Posted 3 марта 2021, 05:04

Published 3 марта 2021, 05:04

Modified 5 августа 2022, 12:01

Updated 5 августа 2022, 12:01

Новосибирский участковый подменил изъятый героин на порошок

3 марта 2021, 05:04
Участковый вернул вещественные доказательства подозреваемому.

Участковый полиции Новосибирска ответит перед судом за фальсификацию доказательств по уголовному делу.

Следствие установило, что старший участковый отдела полиции №4 «Калининский» в ходе рассмотрения дела об обнаружении наркотиков в машине у местного жителя вернул подозреваемому вместе с изъятыми вещами пакет с героином. Чтобы сокрыть свои действия от следствия он приобщил к делу пакет с порошкообразным веществом и губкой. После составил рапорт об обнаружении признаков преступления о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков, без цели сбыта.

Самого участкового обвиняют по двум статьям. Помимо фальсификации ему вменяют халатность.

#Происшествия
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