Остановку «Автовокзал» на Красном проспекте в Новосибирске переименуют

В Новосибирске переименуют остановку «Автовокзал» на Красном проспекте. Пока ее название вводит в заблуждение пассажиров, которые пытаются добраться к междугородним автобусам, в то время как автовокзал в центре города уже давно закрыт.
Именно с целью избавить людей от путаницы, в мэрии наконец-то решили заняться переименованием. Департамент транспорта направил предложение соответствующее предложение в департамент культуры, спорта и молодёжной политики на комиссию по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети.
Всего новые названия должны получить три остановки, находящиеся на Красном проспекте, улицах Ипподромской и Серебренниковской. Предполагается, что их назовут «ул. Колыванская», «ул. Инская» и «ул. Мостовая» соответственно.
- С учётом рекомендаций комиссии будут переименованы указанные остановочные пункты, а информацию об этом доведут до населения через СМИ», — заявили в транспортном департаменте.
Напомним, автовокзал на Красном проспекте прекратил свою работу в апреле 2020 года. Теперь уехать по междугородним направлениям можно из семи мест, основными из которых являются вокзал на Гусинобродском шоссе и две станции на железнодорожном вокзале.