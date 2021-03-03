Подростки в Новосибирске очистили от снега дворы пенсионеров

В Новосибирске не первый год подростки помогают пенсионерам очистить дворы частных домов. После снегопадов пожилым людям справиться с такой задачей самостоятельно очень сложно.
Зимой молодежь Первомайского района организует так называемые «снегоуборочные недели». О них рассказали журналисты КП-Новосибирск.
С каждым годом волонтеров становится все больше. В молодежном совете района устраивают опрос и выясняют, кому нужна помощь. С пенсионерами договариваются заранее, после чего приходят чистить снег.
Инвентарь предоставляет администрация. На неделе с 1 марта подростки почистили пять дворов.