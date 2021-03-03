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Подростки в Новосибирске очистили от снега дворы пенсионеров

4 марта 2021, 03:29
Они помогли жителям частных домов Первомайского района.

В Новосибирске не первый год подростки помогают пенсионерам очистить дворы частных домов. После снегопадов пожилым людям справиться с такой задачей самостоятельно очень сложно.

Зимой молодежь Первомайского района организует так называемые «снегоуборочные недели». О них рассказали журналисты КП-Новосибирск.

С каждым годом волонтеров становится все больше. В молодежном совете района устраивают опрос и выясняют, кому нужна помощь. С пенсионерами договариваются заранее, после чего приходят чистить снег.

Инвентарь предоставляет администрация. На неделе с 1 марта подростки почистили пять дворов.

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