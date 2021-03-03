Пять новых трамваев запустят на левом берегу в Новосибирске

В Новосибирске в 2021 году заложили в бюджет деньги на обновление пяти трамваев. Они пройдут полную модернизацию.
Планируется произвести капремонт тележек и установить современное энергоэффективное оборудование. Все эти трамваи планируют к эксплуатации филиалом № 4 «Левобережный трамвайный», — сообщает Прецедент со ссылкой на мэрию.
Новосибирские власти давно говорят о модернизации трамвайной инфраструктуры. Сначала, как не раз заявляла мэрия, усовершенствования коснутся депо и существующих путей, постройки трамвайных линий на улице Кошурникова и до жилмассива Плющихинский.
Впоследствии планируется постройка депо на «Золотой горке» и продлить линию до жилмассива Чистая слобода. Изменения трамвайной сети обусловлены и возведением четвертого моста, поскольку есть идея создать транспортно-пересадочный узел «Вокзал Новосибирск-Западный».