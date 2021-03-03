atas.info
ГлавноеВсе новости

Пять новых трамваев запустят на левом берегу в Новосибирске

3 марта 2021, 18:07
Вагоны должны выйти в рейсы уже в 2021 году.

В Новосибирске в 2021 году заложили в бюджет деньги на обновление пяти трамваев. Они пройдут полную модернизацию.

Планируется произвести капремонт тележек и установить современное энергоэффективное оборудование. Все эти трамваи планируют к эксплуатации филиалом № 4 «Левобережный трамвайный», — сообщает Прецедент со ссылкой на мэрию.

Новосибирские власти давно говорят о модернизации трамвайной инфраструктуры. Сначала, как не раз заявляла мэрия, усовершенствования коснутся депо и существующих путей, постройки трамвайных линий на улице Кошурникова и до жилмассива Плющихинский.

Впоследствии планируется постройка депо на «Золотой горке» и продлить линию до жилмассива Чистая слобода. Изменения трамвайной сети обусловлены и возведением четвертого моста, поскольку есть идея создать транспортно-пересадочный узел «Вокзал Новосибирск-Западный».

Материалы по теме
Трамваи на площади Маркса в Новосибирске полностью остановилисьДТП заблокировало движение трамваев на площади Труда в Новосибирске Соблюдение масочного режима в трамвае №13 в Новосибирске возьмут на особый контроль
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52