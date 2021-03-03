Пять новых трамваев запустят на левом берегу в Новосибирске

Новосибирские власти давно говорят о модернизации трамвайной инфраструктуры. Сначала, как не раз заявляла мэрия, усовершенствования коснутся депо и существующих путей, постройки трамвайных линий на улице Кошурникова и до жилмассива Плющихинский.