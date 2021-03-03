Сбившего маму с коляской новосибирца отправили под домашний арест

3 марта, Кировский районный суд вынес решение по мере пресечения курьеру, сбившему маму с коляской. История получила широкий резонанс, ее расследование взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.
Следственный комитет дважды пытался отправить злоумышленника под арест, однако суд отказывал. С третьей попытки нервный курьер был отправлен под домашний арест.
Напомним, конфликт произошел 15 февраля, во дворе дома №20 по улице Чистякова в Новосибирске. Мужчина припарковался на газоне, из-за чего у него возник конфликт с местной жительницей, вышедшей погулять с ребенком.
В результате водитель наехал на женщину и сломал ей ногу. СКР обвиняет нарушителя в покушении на убийство.