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Сбившего маму с коляской новосибирца отправили под домашний арест

3 марта 2021, 14:14
Водитель наехал на женщину и сломал ей ногу.

3 марта, Кировский районный суд вынес решение по мере пресечения курьеру, сбившему маму с коляской. История получила широкий резонанс, ее расследование взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Следственный комитет дважды пытался отправить злоумышленника под арест, однако суд отказывал. С третьей попытки нервный курьер был отправлен под домашний арест.

Напомним, конфликт произошел 15 февраля, во дворе дома №20 по улице Чистякова в Новосибирске. Мужчина припарковался на газоне, из-за чего у него возник конфликт с местной жительницей, вышедшей погулять с ребенком.

В результате водитель наехал на женщину и сломал ей ногу. СКР обвиняет нарушителя в покушении на убийство.

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