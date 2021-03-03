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В Новосибирске инспектор ДПС сбил женщину на переходе

3 марта 2021, 13:59
54-летняя сибирячка в результате ДТП угодила в больницу.

Инспектор ДПС на служебной машине сбил женщину на переходе в Новосибирске. Женщина пересекала дорогу на красный свет светофора.

54-летняя сибирячка в результате ДТП угодила в больницу. У нее диагностированы травмы. Авария случилась вечером 1 марта.

Сообщается, что сотрудник правоохранительных органов оказался трезвым. По данному факту в ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудник полиции будет привлечен к ответственности, также понесут наказание его непосредственные руководители.

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