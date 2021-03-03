В суд Новосибирска подана новая жалоба на отказ по делу об отравлении Навального

Адвоката оппозиционера Алексея Навального Вячеслав Гимади вновь обжаловал решение новосибирского суда по делу об отправлении политика.
Напомним, 20 августа 2020 года после госпитализации Навального и информации о возможном его отравлении адвокаты политика подали заявление о покушении на убийство.
В Западно-Сибирском СУ на транспорте СКР не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. Тогда сторонники оппозиционера подали жалобу в Ленинский суд Новосибирска на бездействие следователей. Но суд встал на стороны правоохранительных органов.
Гимади опротестовал вердикт, и Новосибирский областной суд отменил постановление суда и отправил дело на повторное рассмотрение. 20 февраля суд вновь не признал бездействие следователей в деле об отравлении политика незаконным.