В суд Новосибирска подана новая жалоба на отказ по делу об отравлении Навального

В Западно-Сибирском СУ на транспорте СКР не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. Тогда сторонники оппозиционера подали жалобу в Ленинский суд Новосибирска на бездействие следователей. Но суд встал на стороны правоохранительных органов.