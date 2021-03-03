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В суд Новосибирска подана новая жалоба на отказ по делу об отравлении Навального

3 марта 2021, 10:40
Адвокат Навального обвиняет следствие в бездействии.

Адвоката оппозиционера Алексея Навального Вячеслав Гимади вновь обжаловал решение новосибирского суда по делу об отправлении политика.

Напомним, 20 августа 2020 года после госпитализации Навального и информации о возможном его отравлении адвокаты политика подали заявление о покушении на убийство.

В Западно-Сибирском СУ на транспорте СКР не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. Тогда сторонники оппозиционера подали жалобу в Ленинский суд Новосибирска на бездействие следователей. Но суд встал на стороны правоохранительных органов.

Гимади опротестовал вердикт, и Новосибирский областной суд отменил постановление суда и отправил дело на повторное рассмотрение. 20 февраля суд вновь не признал бездействие следователей в деле об отравлении политика незаконным.

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