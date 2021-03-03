Взятку в 100 тысяч рублей предложил сотруднику ФСБ житель Бердска

По версии следователей, 26 февраля 2021 года подозреваемый передал оперуполномоченному 100 тысяч рублей, чтобы его родственницу не привлекали к уголовное ответственности в связи с проводимыми оперативно-розыскными мероприятиями по пресечению незаконной миграции. Местом преступления стал служебный кабинет Управления ФСБ России по Новосибирской области.