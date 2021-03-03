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Взятку в 100 тысяч рублей предложил сотруднику ФСБ житель Бердска

3 марта 2021, 19:14
Он пытался незаконно помочь своей родственнице.

В Новосибирской области 55-летнего жителя города Бердск подозревают в попытке дать взятку сотруднику ФСБ. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с дачей взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

По версии следователей, 26 февраля 2021 года подозреваемый передал оперуполномоченному 100 тысяч рублей, чтобы его родственницу не привлекали к уголовное ответственности в связи с проводимыми оперативно-розыскными мероприятиями по пресечению незаконной миграции. Местом преступления стал служебный кабинет Управления ФСБ России по Новосибирской области.

Передача денег проходила под наблюдением сотрудников собственной безопасности УФСБ. Подозреваемый был задержан и заключён под стражу.

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