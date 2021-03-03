Жители поселков под Новосибирском протестуют против новых городских кладбищ

Жители нескольких новосибирских поселков протестуют против размещения новых городских кладбищ рядом с их домами.
По информации НГС, согласно генплану, новые места захоронений планируется выделить на территории Станционного сельсовета. Участки имеют сельскохозяйственное значение, но депутаты внесли в местное законодательство поправки, согласно которым здесь могут разместить кладбища.
Местный депутат Михаил Бавыкин утверждает, что кладбища внесены в Правила землепользования и застройки с нарушениями, а сделано это было в период руководства главы администрации Ольги Даниловой, которая отбывает срок в колонии.
Как сообщает НГС депутат Станционного сельсовета Любовь Щетникова, участки площадью 126 и 128 га запланированы под несколько городских кладбищ. Рядом с ними находятся поселок Садовый, станция Иня Восточная, садоводства «Мичуринец», «Райский сад», станция Мочище, поселки Ленинский и Витаминка и деревня Новокаменка. Местные жители участвовали в обсуждении нового генплана сельсовета и выступили против размещения кладбищ. Но их мнение не учли, а генплан приняли без изменений.
Отметим также, что, по мнению местных жителей, земли граничат с хвостохранилищем НЗХК, территории требуется рекультивация в связи с заражением, и золотоотвалом СГК.
Местные жители боятся, что и без того нечистая вода из скважин будет с загрязнениями. А очистных скважин на территории населенных пунктов нет. Не рады они и погребальным кортежам, которые усугубят и без того сложную дорожную обстановку под Новосибирском. А зараженный объект рядом с кладбищами создаст опасность для работников.
В ПАО «НЗХК» заявили, что участок территории Новосибирского завода химконцентратов рядом с будущими кладбищами является безопасным и радиационному воздействию не подлежат, там установлена санитарно-защитная зона, а запланированные участки находятся за ее пределами.
Местные жители готовы мириться с таким соседством, если у них проведут водопровод и сделают отдельный заезд в сторону кладбищ. Но предприятия не готовы тратить на это свои деньги.
«Считаем, что решение вопросов как по размещению новых кладбищ, так и по обеспечению жителей близлежащих населенных пунктов водой надлежащего качества должно выполняться органами власти в соответствии с действующими законодательными актами и санитарно-эпидемиологическими требованиями», — заявил и. о. гендиректора ПАО «НЗХК» Сергей Буймов.
В начале февраля 2021 года депутаты поддержали поправки в генплан, согласно которым под Новосибирском появится несколько кладбищ. Интересно, что они изменили свое мнение после выступления местного прокурора, который заявил о необходимости устранения разногласий с федеральными законами. Сами же депутаты отрицают того, что голосовали за размещение кладбищ, настаивая на том, что голосовали за то, чтобы привести местный закон в соответствие с федеральным.