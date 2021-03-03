Жители поселков под Новосибирском протестуют против новых городских кладбищ

В начале февраля 2021 года депутаты поддержали поправки в генплан, согласно которым под Новосибирском появится несколько кладбищ. Интересно, что они изменили свое мнение после выступления местного прокурора, который заявил о необходимости устранения разногласий с федеральными законами. Сами же депутаты отрицают того, что голосовали за размещение кладбищ, настаивая на том, что голосовали за то, чтобы привести местный закон в соответствие с федеральным.