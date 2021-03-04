310 домов в Новосибирске остались без электричества

Свет отключили в Октябрьском, Дзержинском, Калининском районах города. Это ул. Сакко и Ванцетти, Московская, Ленинградская, Радиотехническая, Профсоюзная, Малый и Гравийный переулки, ул. Черенкова и Волочаевская, Бориса Богаткова (дом №248), Александра Невского, Сталинградской битвы и Бабаевской, Уральской, Кемеровской, Стрелочной. Нет элетричества на ул. Механизаторов, Алуштинской, Часовой, Барьерной.