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310 домов в Новосибирске остались без электричества

4 марта 2021, 12:18
Свет включат вечером 4 марта.

В 310 домах Новосибирска утром 4 марта погас свет. Электричество обещали дать только к вечеру.

По информации муниципального портала «Мой Новосибирск», электрики проводят плановые работы.

Свет отключили в Октябрьском, Дзержинском, Калининском районах города. Это ул. Сакко и Ванцетти, Московская, Ленинградская, Радиотехническая, Профсоюзная, Малый и Гравийный переулки, ул. Черенкова и Волочаевская, Бориса Богаткова (дом №248), Александра Невского, Сталинградской битвы и Бабаевской, Уральской, Кемеровской, Стрелочной. Нет элетричества на ул. Механизаторов, Алуштинской, Часовой, Барьерной.

Работы намерены завершить к 17:00.

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