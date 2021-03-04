9 мая заложат первый камень стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске

Работы по установке стелы «Город трудовой доблести» начнутся в Новосибирске 9 мая.
Как заявил на оперативном совещании в правительстве мэр Анатолий Локоть, в этот день на площади Калинина будет заложен первый камень. Он также сообщил, что перед стартом работ город посетит архитектор, который намерен осмотреть площадку для памятника.
Напомним, Новосибирску и еще 19 российским городам было присвоено звание «Город трудовой доблести» и запланирована установка памятника. Горожане уже проголосовали за место.