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9 мая заложат первый камень стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске

4 марта 2021, 08:16
Вид памятника уже утвержден.

Работы по установке стелы «Город трудовой доблести» начнутся в Новосибирске 9 мая.

Как заявил на оперативном совещании в правительстве мэр Анатолий Локоть, в этот день на площади Калинина будет заложен первый камень. Он также сообщил, что перед стартом работ город посетит архитектор, который намерен осмотреть площадку для памятника.

Напомним, Новосибирску и еще 19 российским городам было присвоено звание «Город трудовой доблести» и запланирована установка памятника. Горожане уже проголосовали за место.

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