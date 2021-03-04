Дело о банкротстве владельца Коченевского НПЗ перевели из Чечни в Новосибирск

Истец желает получить с ответчика 708,2 млн рублей. Изначально материал попал в чеченский арбитраж, но те перенаправили дело коллегам из Новосибирска. Сообщается, что ООО "ВПК-Ойл", сменив территориальную подсудность, пыталось затруднить получение с них долга.