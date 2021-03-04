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Дело о банкротстве владельца Коченевского НПЗ перевели из Чечни в Новосибирск

4 марта 2021, 20:18
ООО "ВПК-Ойл", сменив территориальную подсудность, пыталось затруднить получение с них долга.

Арбитражный суд Новосибирской области принял иск Сбербанка России с требованием признать банкротом ООО "ВПК-Ойл". Чеченская фирма владеет Коченевским НПЗ.

Истец желает получить с ответчика 708,2 млн рублей. Изначально материал попал в чеченский арбитраж, но те перенаправили дело коллегам из Новосибирска. Сообщается, что ООО "ВПК-Ойл", сменив территориальную подсудность, пыталось затруднить получение с них долга.

В арбитраже НСО уже находится один иск Сбербанка к "ВПК-Ойл". В нем указана просроченная задолженность в 1,35 млрд рублей. Также банковская структура требует банкротства единственного собственника "ВПК-Ойла" - ООО "Стандарт-Ойл". Компания задолжала 1,36 млрд рублей.

Согласно открытым источникам, ООО "Стандарт-Ойл" принадлежит двум юрлицам: АО "Ойл-Логистик" (55%, Новосибирск) и ООО "Проспэрити" (45%, Москва). Основными владельцами долга таким образом являются Анатолий Торсуков, Александр Пойманов и Вячеслав Ким.

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